Stuttgart'a Demirovic'ten kötü haber!

Stuttgart'a golcü futbolcusu Ermedin Demirovic'ten kötü haber geldi.
Bild'de yer alan habere göre, sakatlığı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sakatlığı bulunan Demirovic'in, bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Stuttgart forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
