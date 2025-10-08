Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.



"YOLLARIMIZI AYIRDIK"



Ajansspor'a konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İşte Perçin'in açıklaması şu şekilde:



"Emre Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımıza başladık"



ANTALYASPOR KARNESİ



Antalyaspor'a Ocak ayında imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında 28 maça çıktı. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalaması tutturdu.



Antalyaspor, bu sezon ise Emre Belözoğlu ile 8 Süper Lig maçı oynadı. Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı.

