Fatma Beyaz: 'İlk kupam, çok mutluyum'

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.



Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncularından Fatma Beyaz, konuştu.



İşte Gizem Örge açıklamaları şu şekilde:



"Fenerbahçe'de olduğum için zaten çok gururluyum. İlk kupam, çok mutluyum. Sezona çok iyi başladık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon bizimle olacak. İlk kupayla bunun sinyalini verdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel tribün vardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz atmosfer vardı. Çok teşekkürler."



