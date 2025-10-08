08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeni haftanın heyecanı perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

calendar 08 Ekim 2025 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 12:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, perşembe günü 8 maçla başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı şöyle:


Perşembe:

C Grubu

21.45 Belarus-Danimarka

21.45 İskoçya-Yunanistan

G Grubu

19.00 Finlandiya-Litvanya

21.45 Malta-Hollanda

H Grubu

21.45 Avusturya-San Marino

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek

L Grubu

21.45 Çekya-Hırvatistan

21.45 Faroe Adaları-Karadağ

10 Ekim Cuma:

A Grubu

21.45 Almanya-Lüksemburg

21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

B Grubu

21.45 İsveç-İsviçre

21.45 Kosova-Slovenya

D Grubu

21.45 Fransa-Azerbaycan

21.45 İzlanda-Ukrayna

J Grubu

17.00 Kazakistan-Liechtenstein

21.45 Belçika-Kuzey Makedonya

11 Ekim Cumartesi:

E Grubu

21.45 Bulgaristan-Türkiye

21.45 İspanya-Gürcistan

F Grubu

19.00 Macaristan-Ermenistan

21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

I Grubu

19.00 Norveç-İsrail

21.45 Estonya-İtalya

K Grubu

16.00 Letonya-Andorra

21.45 Sırbistan-Arnavutluk

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
