Rangers'ta Steven Gerrard sesleri!

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta kötü gidişat teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.



Haziran ayında göreve gelen Russel Martin, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Takımın ligde 8. sırada bulunması, yönetimin harekete geçmesine neden oldu.



Sky Sports'un haberine göre Rangers yönetimi, takımın başına yeniden Steven Gerrard'ı getirmeyi düşünüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının muhtemel teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.



GERRARD'IN UNUTULMAZ DÖNEMİ

Steven Gerrard, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018'de Rangers'ta yaşamıştı. İngiliz çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda takımıyla 10 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazanmış ve Celtic'in 9 yıllık serisini noktalamıştı.Şampiyonluk sezonunda 32 maçta mağlup olmayan Rangers, Gerrard yönetiminde 102 puan toplayarak kulüp tarihine geçmişti. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi El-İttifak'ı çalıştıran Gerrard, şu anda boşta bulunuyor.