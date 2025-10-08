08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Rangers'ta Steven Gerrard sesleri!

Sezona kötü başlayan Rangers'ta yönetim, teknik direktör değişikliğine gidiyor. Steven Gerrard'ın 4 yıl sonra kulübe dönmesi gündemde.

08 Ekim 2025 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Rangers'ta Steven Gerrard sesleri!
İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta kötü gidişat teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.

Haziran ayında göreve gelen Russel Martin, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Takımın ligde 8. sırada bulunması, yönetimin harekete geçmesine neden oldu. 

Sky Sports'un haberine göre Rangers yönetimi, takımın başına yeniden Steven Gerrard'ı getirmeyi düşünüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının muhtemel teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.

GERRARD'IN UNUTULMAZ DÖNEMİ 



Steven Gerrard, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018'de Rangers'ta yaşamıştı. İngiliz çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda takımıyla 10 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazanmış ve Celtic'in 9 yıllık serisini noktalamıştı.

Şampiyonluk sezonunda 32 maçta mağlup olmayan Rangers, Gerrard yönetiminde 102 puan toplayarak kulüp tarihine geçmişti. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi El-İttifak'ı çalıştıran Gerrard, şu anda boşta bulunuyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
