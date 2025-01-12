KPSS kalktı mı, kaldırıldı mı? 2025 ÖSYM kararı

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılıp kaldırılmadığı, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın bu yılki takvimde yer almadığı görüldü. Bunun yerine yeni bir sınav olan MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkat çekti. Peki, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir ve ne zaman gerçekleştirilecek? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı formatında bir değişiklik mi yapıldı?



KPSS KALKTI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek düzenleme, Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve diğer değerlendirme kriterlerini esas alacak. Bu tarihe kadar eski sistem geçerli olacak.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, öğretmen alımlarında KPSS'nin yerine farklı bir değerlendirme yöntemi kullanılacağını belirtmişti.



AGS nedir ve nasıl uygulanacak?



AGS, öğretmen adaylarının sınav sonuçlarının yanı sıra eğitim ve uygulama süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan yeni bir sınav sistemi. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış programları temel alacak.



2025 yılında iki oturum şeklinde yapılacak:



Akademi Giriş Sınavı (AGS): Sözel ve sayısal yetenek, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuları içerecek. 80 sorudan oluşacak.



Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Alan bilgisine yönelik 50 soru içerecek.



Öğretmen atamalarında puanlama nasıl yapılacak?



Yeni sistemde öğretmen adaylarının AGS puanı yüzde 50, ÖABT puanı yüzde 50 oranında hesaplanacak. Yabancı dil öğretmenlikleri için ise AGS puanı yüzde 50, YDS veya e-YDS puanı yüzde 50 oranında dikkate alınacak. Adayların YDS puanı, aynı yıl ve AGS'den önceki sınav sonuçlarına göre en yüksek olanı seçilerek değerlendirilecek.



Yeni sistem şu branşları kapsayacak:



Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, matematik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı diller (Almanca, İngilizce, Arapça vb.).



AGS'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?



Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan içeriklerden oluşacak ve test odaklı KPSS'nin aksine farklı bir formatta yapılacak.



Akademi Eğitimi: AGS'yi başarıyla geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'nde özel bir eğitim sürecine alınacak ve bu eğitimin ardından istihdam edilecek.



2025'TE ÖĞRETMEN ATAMASI VAR MI?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adayları için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız. Öğretmen Akademisi henüz devreye girmedi. Elimize ulaşan kadro sayısına göre atamaları mevcut prosedüre uygun şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı ve takvime göre KPSS bünyesindeki Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırıldığı doğrulandı. Öte yandan, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmaya devam edecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav başvuruları, 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın amacı, adayların pedagojik bilgilerinin, mesleki yeterliliklerinin ve alan bilgilerinin ölçülmesi olarak belirtiliyor.