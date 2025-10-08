TUS/2 tercih sonuçları 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?TUS/2 tercih sonuçları 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?

Haber Tarihi: 08 Ekim 2025 13:40 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 13:40

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2025/2 tercih süreci tamamlandıktan sonra gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan TUS/2 tercih işlemleri sonrası adaylar, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için büyük bir heyecanla sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 TUS 2. dönem tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, doktorluğa ilk adımı atmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından alınan 29 Eylül'de başlayan TUS/2 tercihleri, 6 Ekim tarihinde sona erdi. TUS 2. dönem tercihlerinin tamamlanmasıyla ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde ÖSYM'nin TUS tercih sonuçlarını genellikle tercih sürecinin bitmesinden itibaren 2-3 hafta içinde açıkladığı görülüyor. 2025/2 TUS tercihleri için de benzer bir takvim öngörülüyor

21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları 3 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; TUS 2. dönem tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

TUS/2 TERCİHLERİ NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM, TUS/2 tercih sonuçlarını resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi uzmanlık alanına yerleştiklerini öğrenebilecek.
