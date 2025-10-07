Borussia Dortmund'dan 10 milyon euro'luk talep!

Borussia Dortmund'un sözleşmesini uzatmak istediği Nico Schlotterbeck, yeni sözleşmeyle birlikte Alman ekibinden yıllık 10 milyon euro'nun üzerinde maaş istiyor.

calendar 07 Ekim 2025 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibi, mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030'a kadar uzatmak istiyor.

İSTEDİĞİ RAKAM

Nico Schlotterbeck ise Borussia Dortmund'dan yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 10 milyon euro'nun üzerinde ücret ve takımın en çok kazanan oyuncularından biri olmak istiyor.

DEVLER TAKİPTE


Real Madrid ve Bayern Münih, Alman futbolcunun Borussia Dortmund'daki durumunu yakından takip ediyor. Borussia Dortmund, bu nedenle sözleşme konusunda elini çabuk tutmak istiyor.

"BU KADAR ERKEN İMZALAMAM"

Borussia Dortmund'a karşı masada güçlü olduğunu bilen Schlotterbeck ise yeni sözleşme konusunda acele etmiyor. Schlotterbeck, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sözleşmemi bu kadar erken uzatacağımı sanmıyorum." demişti.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta süre buldu.

  • KL
