TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" yeni dönemde 2 Ekim itibarıyla başvuru kabul etmeye başladı.

Geçmiş uygulamalarda, başvurular doğrudan banka şubeleri üzerinden alınmış temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.



TOBB üyesi (Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri) olan işletmeler* ve TOBB'un temsil ettiği oda ve borsalara üyesi olması gerekmektedir.

*Eczacılar, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri, faktoring şirketleri, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler hariç.

Nefes Kredisi'nin azami üst limiti 1,5 milyon TL olup, kredi kullanan KOBİ'lerin adreslerinin bulunduğu iller ve bağlı bulundukları odalar bazında bu limitler farklılık gösterebilir.

Nefes Kredisi, azami 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak kullandırılır. Faiz oranı 24 aya kadar azami %33, 24 ay üzeri için ise azami %32 olarak uygulanır.

Banka komisyon oranı (Kredi kullandırım ücreti) azami %0,5 olup, KGF kefalet komisyonu yıllık %1,5 olarak belirlenmiştir.