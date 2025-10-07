Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 17:41 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 17:41

TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları ekim ayının ilk haftası itibariyle başladı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" yeni dönemde 2 Ekim itibarıyla başvuru kabul etmeye başladı.

Geçmiş uygulamalarda, başvurular doğrudan banka şubeleri üzerinden alınmış temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI

TOBB üyesi (Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri) olan işletmeler* ve TOBB'un temsil ettiği oda ve borsalara üyesi olması gerekmektedir.
*Eczacılar, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri, faktoring şirketleri, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler hariç.

ÜST LİMİT ve FAİZ ORANLARI

Nefes Kredisi'nin azami üst limiti 1,5 milyon TL olup, kredi kullanan KOBİ'lerin adreslerinin bulunduğu iller ve bağlı bulundukları odalar bazında bu limitler farklılık gösterebilir.

Nefes Kredisi, azami 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak kullandırılır. Faiz oranı 24 aya kadar azami %33, 24 ay üzeri için ise azami %32 olarak uygulanır.

Banka komisyon oranı (Kredi kullandırım ücreti) azami %0,5 olup, KGF kefalet komisyonu yıllık %1,5 olarak belirlenmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

TFF, Mert Kömür için harekete geçti! Augsburg TFF, Mert Kömür için harekete geçti!
Jordi Alba, futbolu bırakacağını açıkladı! Dünya Futbolu Jordi Alba, futbolu bırakacağını açıkladı!
Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti! Chelsea Palmer, "Cold Palmer" terimini tescil etti!
TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Gündem TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor Gündem 2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor
Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu
Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj Fenerbahçe Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj
Göztepe'de milli sevinç Göztepe Göztepe'de milli sevinç
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor Dünya Futbolu 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!
2
Avrupa futbolunda bir ilk: UEFA, kıta dışı maçlara onay verdi
3
Galatasaray'da Icardi toplantısı: Fiziksel durum ve tavırlar
4
Ertuğrul Doğan: "Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi"
5
Galatasaray'da stopere dört aday
6
Can Uzun için 80 milyon euro!
7
Beşiktaş'ta Jurasek için veda gelişmesi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.