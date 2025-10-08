08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Emre Belözoğlu için Eyüpspor açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Emre Belözoğlu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, yeni teknik direktör çalışmalarına dair de konuştu.

calendar 08 Ekim 2025 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu için Eyüpspor açıklaması!
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktör için çalışmalara dair konuşan Kulaksız, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor. O konuda bir çalışma var mı?" sorusunun ardından. "Yok." yanıtını verdi.

Fatih Kulaksız, "Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirdik. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar netleştirmek ve açıklamak istiyoruz. Bu noktada çok bilgi kirliliği oldu. Bir açıklama gereği oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca kesin olmamakla birlikte." diye konuştu.


Teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, ligde geride kalan 8 haftada topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

