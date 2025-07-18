Lise (ortaöğretim) 2 yıl mı olacak, kısaltılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte 12 yıllık zorunlu eğitim kademeli olarak uygulanıyordu. Daha önce 8 yıl olan İlköğretim 12 yıllık zorunlu hale getirilerek üç kademeye ayrıldı. 4+4+4 eğitim sistemi yeni tartışmaları da beraberinde getirirken özellikle son günlerde liselerde eğitim süresinin 2 yıla düşeceği çeşitli çevrelerde konuşulmaya başlandı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu. Peki Lise 2 yıl mı olacak, kısalacak mı? İşte, zorunlu eğitim süresine ilişkin son durum…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin somut bir adım bulunmuyor. Bakan Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 yılına yönelik revizyona gidileceğine ilişkin yöneltilen soru üzerine Bakan Tekin kamuoyunda bir tartışma yürüdüğünü gördüklerini vurguladı.



Bakanlığın konuyu takip ettiğinin altını çizen Tekin " Bizim Bakanlık'taki ilgili arkadaşlar bu konuyu izliyorlar, değerlendiriyorlar. Bu konuda entelektüeller, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, iş dünyası, değişik açıklamalar yaptı. Lehinde açıklamalar yapan var, aleyhinde açıklamalar yapanlar var. Lehinde açıklama yapanlardan önerisi olanlar var." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında bütün bu unsurları değerlendireceklerini ifade eden Tekin " . Nihayetinde bu, Bakanlık olarak tek başımıza bizim vereceğimiz bir karar değil, bu bir yasal düzenleme konusu." diyerek sözlerini noktaladı.

2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte Türkiye'de zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. 4+4+4 şeklinde İlkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan zorunlu eğitim 11 Nisan 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sistem öncesinde 5+3 eğitim sistemi uygulanıyordu.