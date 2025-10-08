08 Ekim
Swaziland-Angola
0-042'
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-038'
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-040'
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

NBA yöneticisinden dikkat çeken öneri: "Cavs, Garland'ı takas etmeli"

İsmi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland'ı takas etmesi gerektiğini belirterek, Sacramento Kings'in Malik Monk karşılığında potansiyel bir takas partneri olabileceğini söyledi.

calendar 08 Ekim 2025 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA yöneticisinden dikkat çeken öneri: 'Cavs, Garland'ı takas etmeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsmi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland'ı takas etmesi gerektiğini belirterek, Sacramento Kings'in Malik Monk karşılığında potansiyel bir takas partneri olabileceğini söyledi.

Cleveland Cavaliers, 2025–26 NBA sezonuna Doğu Konferansı'nın favorilerinden biri olarak giriyor. Ancak anonim bir NBA yöneticisine göre, takımın mevcut yapısı gelecekte başarı getirmeyebilir ve Garland bu yapıya uymayan parça olabilir.

CavsRoundtable'dan Ashish Mathur'a konuşan yönetici, "Bence Darius'u takas etmeleri gerekiyor. Donovan [Mitchell] ile birlikte o arka saha fazla kısa kalıyor," dedi.


Yönetici, takıma yapılan Lonzo Ball takasını beğendiğini de ekleyerek, "Ben Kenny [Atkinson] olsam Lonzo, Donovan, De'Andre [Hunter], Evan [Mobley] ve Jarrett [Allen] beşiyle başlarım ve Darius'u takas ederim," ifadelerini kullandı.

Aynı yönetici, olası bir takas senaryosuna ilişkin olarak, "Sacramento daha önce, Detroit'ten Dennis [Schroder]'ı almadan önce onunla ilgilenmişti. Belki hâlâ ilgileniyorlardır. Malik [Monk] ve maaş dengeleyici parçalar karşılığında bir görüşme yapılabilir," önerisini sundu.

Daha önceki haberlere göre Kings, geçen sezonun ortasında De'Aaron Fox'u takas ettikten sonra oyun kurucu pozisyonundaki boşluğu doldurmak için Garland ile ilgilenmişti.

Garland, geride kalan sezonda 75 maçta forma giyerek 20.6 sayı, 2.9 ribaunt ve 6.7 asist ortalamaları yakaladı. İki kez All-Star seçilen oyuncunun önümüzdeki sezon 39.4 milyon dolar kazanması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.