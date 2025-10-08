İsmi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland'ı takas etmesi gerektiğini belirterek, Sacramento Kings'in Malik Monk karşılığında potansiyel bir takas partneri olabileceğini söyledi.Cleveland Cavaliers, 2025–26 NBA sezonuna Doğu Konferansı'nın favorilerinden biri olarak giriyor. Ancak anonim bir NBA yöneticisine göre, takımın mevcut yapısı gelecekte başarı getirmeyebilir ve Garland bu yapıya uymayan parça olabilir.CavsRoundtable'dan Ashish Mathur'a konuşan yönetici,dedi.Yönetici, takıma yapılan Lonzo Ball takasını beğendiğini de ekleyerek,ifadelerini kullandı.Aynı yönetici, olası bir takas senaryosuna ilişkin olarak,önerisini sundu.Daha önceki haberlere göre Kings, geçen sezonun ortasında De'Aaron Fox'u takas ettikten sonra oyun kurucu pozisyonundaki boşluğu doldurmak için Garland ile ilgilenmişti.Garland, geride kalan sezonda 75 maçta forma giyerek 20.6 sayı, 2.9 ribaunt ve 6.7 asist ortalamaları yakaladı. İki kez All-Star seçilen oyuncunun önümüzdeki sezon 39.4 milyon dolar kazanması bekleniyor.