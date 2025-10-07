Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 13:36 -
Güncelleme Tarihi:
07 Ekim 2025 13:36
Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan milli takım, E grubunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takım, Bulgaristan karşısında kazanmak kendi sahasında oynacağı Gürcistan maçı öncesinde avantajlı konuma gelmek istiyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gözler şimdi Bulgaristan ile oynanacak 3. maçın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.