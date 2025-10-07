Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 13:36 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 13:36

Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan milli takım, E grubunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takım, Bulgaristan karşısında kazanmak kendi sahasında oynacağı Gürcistan maçı öncesinde avantajlı konuma gelmek istiyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
Abone Ol
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gözler şimdi Bulgaristan ile oynanacak 3. maçın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Wojciech Szczesny'nin hedefi Şampiyonlar Ligi! Barcelona Wojciech Szczesny'nin hedefi Şampiyonlar Ligi!
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi
Nottingham Forest'ta Postecoglou'nun koltuğu sallantıda Premier Lig Nottingham Forest'ta Postecoglou'nun koltuğu sallantıda
Süper Lig'de Hagi sürprizi! Eyüpspor Süper Lig'de Hagi sürprizi!
Rodrygo'dan derbi için itiraf! Real Madrid Rodrygo'dan derbi için itiraf!
Nemanja Matic: 'Sadece futbol olduğu için şanslıydım' Sassuolo Nemanja Matic: "Sadece futbol olduğu için şanslıydım"
Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? Gündem Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?
Archie Brown'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe Archie Brown'dan flaş paylaşım!
Bayern Münih'te Upamecano'ya yeni sözleşme Bayern Münih Bayern Münih'te Upamecano'ya yeni sözleşme
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Avrupa futbolunda bir ilk: UEFA, kıta dışı maçlara onay verdi
2
Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!
3
Ertuğrul Doğan: "Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi"
4
Galatasaray'da Icardi toplantısı: Fiziksel durum ve tavırlar
5
Galatasaray'da stopere dört aday
6
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kural hatası ve hakem yorumu!
7
Can Uzun için 80 milyon euro!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.