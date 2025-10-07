Milli maç ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gözler şimdi Bulgaristan ile oynanacak 3. maçın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.



MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU



İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:



11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye



14 Ekim: Türkiye - Gürcistan



15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan



18 Kasım: İspanya - Türkiye

