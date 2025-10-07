Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri!

Antonio Cassano, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için, "Kendisini fenomen sanıyor." dedi.

07 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler
Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri!
Antonio Cassano, Milan forması giyen Rafael Leao'ya eleştiride bulundu.

LEAO İÇİN ELEŞTİRİ

Cassano, "Bazıları, benim Leao ile sorunum olduğunu düşünebilir ama onu tanımıyorum, tanımak da istemiyorum, umurumda değil. Futbolu seviyorum ve bazı olağanüstü oyuncularla oynama şansı yakaladım. Leao, sırtı kaleye dönük oynamayı bilmiyor, futbolu anlamıyor, iki ayağıyla da şut atamıyor!" dedi.

"MILAN'IN SORUNU"

Leao için olumlu unsurların hızı ve topla birlikte ilerlemesi olduğunu söyleyen İtalyan eski yıldız, "Beni asıl endişelendiren kendisini fenomen sanması! Ama bu onun sorunu değil, ona 8 milyon euro ödeyen Milan'ın sorunu. Eğer 1-1.5 milyon euro kazanıyor olsaydı, onu diğer oyuncular gibi değerlendirirdim." diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI


Leao'yu Bologna forması giyen Riccardo Orsolini ile kıyaslayan Cassano, "İkisinin son 4-5 yıldaki performanslarına bakarsanız, gerçek şu ki Orsolini 8 milyon euro kazanabilir. Leao 2 milyon bile etmez! Bu bir gerçek. Orsolini'ye hayran değilim ama bunlar gerçekler. Mesele sadece gol veya asist değil, performans ve istikrar." sözlerini sarf etti.

Milan'da bu sezon 3 maçta süre bulan Rafael Leao, 1 kez gol sevinci yaşadı.

