08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
0-143'
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-144'
08 Ekim
Çad-Mali
0-037'
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-144'
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-083'
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin son durumu!

Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, ağrıları nedeniyle milli takıma gitmedi.

calendar 08 Ekim 2025 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin son durumu!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan El Bilal Toure'nin son durumu netlik kazandı.

MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ

HT Spor'un haberine göre; Malili golcü, ağrıları nedeniyle riske edilmeyip milli takıma gitmedi.

Tesislerde tedavi olan Toure, 2-3 gün içinde hazır hale gelecek.

PERFORMANSI

Siyah-beyazlı kulüpte 5 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
