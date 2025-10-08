Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin son durumu!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan El Bilal Toure'nin son durumu netlik kazandı.
MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ
HT Spor'un haberine göre; Malili golcü, ağrıları nedeniyle riske edilmeyip milli takıma gitmedi.
Tesislerde tedavi olan Toure, 2-3 gün içinde hazır hale gelecek.
PERFORMANSI
Siyah-beyazlı kulüpte 5 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol kaydetti.
