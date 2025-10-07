Nottingham Forest'ta Postecoglou'nun koltuğu sallantıda

Nottingham Forest'ta teknik direktör Ange Postecoglou'nun koltuğu sallantıda. Milli arada yapılacak kritik görüşme öncesi Fulham'ın hocası Marco Silva, uzun vadeli aday olarak gündeme geldi.

calendar 07 Ekim 2025 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest, Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ange Postecoglou ile yolları ayırmayı gündemine alırken, sürpriz bir isimle temasa geçmeye hazırlanıyor.
 
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Fulham'ın teknik direktörü Marco Silva, Forest'ın uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.
 
HEMŞEHRİSİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME
 
Kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in, milli arada Postecoglou ile kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sezonun ilk yedi haftasında beklentilerin oldukça uzağında kalan takımın performansı yönetimi harekete geçirdi. Nottingham Forest, şu anda Premier League'de küme düşme hattının sadece bir sıra üzerinde yer alıyor.
 
 
FULHAM'DAN MARCO SILVA ADAY
 
Haberde, Marco Silva ile ilgili resmi bir girişimin sezon bitmeden yapılmasının beklenmediği vurgulansa da, 48 yaşındaki Portekizli teknik adamın Forest'ın radarında olduğu ifade ediliyor. Silva, geçtiğimiz sezon Fulham'ı Premier League'de orta sıralarda tutmayı başarmış ve takımıyla dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.
 
Postecoglou'nun görevde kalıp kalmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek. Ancak Forest yönetiminin, geleceğe yönelik alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı gelen haberler arasında.
