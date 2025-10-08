08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Göztepe, devleri geride bıraktı

Süper Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyan Göztepe, özellikle başarılı savunma performansı ile önemli takımları geride bıraktı.

calendar 08 Ekim 2025 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe, devleri geride bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla namağlup 3'üncü sırada giren Göztepe, gösterdiği savunma performansıyla hem ligdeki rakiplerini hem de Avrupa devlerini solladı.

Oynadığı 8 maç sonunda sadece 2 gol yiyen Göztepe, Süper Lig'in yanı sıra 5 büyük lig olarak kabul edilen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da zirveye oynayan takımların önüne geçerek çok büyük fark yarattı.

İngiltere Premier Ligi'nde ilk 5 sırayı alan takımlardan lider Arsenal 7 maçta 3 gol yerken, 2'nci Liverpool 9, 3'üncü Tottenham 5, 4'üncü Bournemouth 8 ve 5'inci Manchester City 6 kez topu ağlarında gördü.


İspanya La Liga'da liderlik koltuğuna oturan dünya devi Real Madrid 8 maçta 9 kez kalesini rakiplerine açarken, 2'nci Barcelona da 9 gol yedi. 3'üncü Villarreal ve 4'üncü Real Betis de 8'er kez topu filelerinde gördü. Almanya'da zirveye oynayan takımlar Göztepe'nin gerisinde kaldı. Birinci durumdaki Bayern Munih 6 maçta 3, 2'nci Borussia Dortmund 4, Göztepe'nin eski yıldızı Romulo'nun formasını giydiği 3'üncü Leipzig 8 ve 4'üncü Stuttgart 6 gol yedi. İtalya'da ise zirvedeki Napoli 6 maçta 6 gol yerken, sadece Roma Göztepe'ye yakın bir performans ortaya koydu. 2'nci basamaktaki Roma, 6 maçta 2 gol gördü.

AVRUPA'DA FARK YARATTI

Seri A'da 3'üncü Milan 6 maçta 3, 4'üncü Inter ise 8 kez rakiplerini sevindirdi. Fransa Lig 1'de de ilk 4'teki ekipler de Göztepe'nin savunma performansına yaklaşamadı. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ligue 1 lideri Paris Saint Germain 7 maçta 5 gol yerken, 2'nci Marsilya yine 5, 3'üncü Strasbourg 7 ve 4'üncü Lyon'da 5 gol yedi. Hollanda'nın 3 büyük takımından 1'inci Feyenoord 8 maçta 6, 2'nci PSV 11 ve 3'üncü Ajax'ta 7 kez kalesini açtı. Sadece Portekiz Ligi'nin lideri Porto, sarı-kırmızılıları geçip 8 maçta 1 kez gol yemeyi başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.