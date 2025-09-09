Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 10:12 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 11:16

Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Türkiye Hallowen ne zaman?

Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Hallowen ne zaman? Cadılar Bayramı her yıl ekim ayında kutlanan farklı kostümlerin giyildiği çocuklara şakaların yapıldığı ve şekerlerin verildiği bir bayram olarak biliniyor. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2025 Türkiye Hallowen ne zaman?

Cadılar Bayramı ne zaman? 2025 Türkiye Hallowen ne zaman?
Cadılar Bayramı ya da bir diğer adıyla 'Hallowen' ülkemizde de son yıllarda kostüm partisi olarak kutlanıyor. Aynı zamanda farklı makyajlarla düzenlenen etkinlikler eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Peki, Cadılar Bayramı (Hallowen) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi dine ait? 2025 Hallowen (Cadılar Bayramı) tarihi ve hikayesi...
CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanıyor. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.
31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ

Pek çok Avrupa medeniyetinin geçmişini oluşturan Keltler zamanında en önemli pagan kutlamalarından birinin Samhain veya bir diğer ismiyle Ölülerin Bayramı olduğu düşünülüyor.

Sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasında yapılan bu kutlama, hasat mevsiminin sonunu ve kış mevsiminin başlangıcını ya da yılın "karanlık yarısını" sembolize ediyordu.

Samhain, Galce'de "yaz sonu" anlamına geliyor.

Keltler, kutlamanın yapıldığı bu günde hayaletlerin dünyaya geri döndüğüne inanıyordu.

O dönemde insanların kostümler giyerek kötü hayaletleri ve ruhları uzaklaştırmak için dev şenlik ateşleri yaktığına ve hayvanları kurban ettiğine inanılıyor.

Keltlerin aynı zamanda hasatlarını korumak için sofralarında iyi ruhlar için yer açtığı aktarılıyor.


8. yüzyılda Papa Gregory III, Samhain'dan bir gün sonraki 1 Kasım'ı azizleri ve şehitleri onurlandırmak için özel bir gün ilan etti.

Bu günümüzde Azizler Günü olarak biliniyor.

Papa Gregory, o dönemde Paganlar ile barışı korumak için Azizler Günü'nün Samhain geleneklerinden bazılarını içermesini istedi.

Samhain Bayramı daha sonra Halloween'e (Cadılar Bayramı) dönüştü.

Halloween aslında Azizler Günü'nün arifesi anlamına geliyor.

Avrupa'da başlayan bu gelenek Amerika kıtasına da sıçradı.

İrlanda'da 1846 yılında yaşanan patates kıtlığı, çok sayıda İrlandalının Amerika'ya göç etmesine neden oldu.

Bu insanlarla beraber Cadılar Bayramı da dünyada yayılmaya başladı.

İnsanlar komşularının kapılarını çalar ve onlardan bir şiir veya şarkı karşılığında yemek isterdi.

Kapı çalanlar kendilerini korumak için korkutucu kıyafetler giyer ve kötü ruhları taklit ederdi.

Bu gelenek günümüzde çocukların kostüm giyip kapı çalarak komşularından şeker istemesiyle devam ediyor.

CADILAR BAYRAMI HANGİ DİNE AİT?

Cadılar Bayramı, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almıştır.

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI HİKAYESİ

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu.

Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Bu günde, ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar ile özdeşleşti.

7. yüzyılda Papa IV. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü (muhtemelen pagan festivalinin yerini alması için) 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi (31 Ekim) kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Halloween adı buradan geldi.

CADILAR BAYRAMI KUTLAMALARI

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir.

En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir.

Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

Muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle tutucu Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar.

