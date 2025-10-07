TFF, Mert Kömür için harekete geçti!

TFF, Augsburg'da top koşturan ve Bundesliga'ya hızlı başlangıç yapan 20 yaşındaki Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

calendar 07 Ekim 2025 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
TFF, Mert Kömür için harekete geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.

TFF'DEN GİRİŞİM

Sky DE'de yer alan habere göre TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

DEVLERİN RADARINDA

20 yaşındaki genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier League ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcunun en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen Mert Kömür, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.