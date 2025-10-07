TFF, Mert Kömür için harekete geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.



TFF'DEN GİRİŞİM



Sky DE'de yer alan habere göre TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.



DEVLERİN RADARINDA



20 yaşındaki genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier League ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcunun en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.



PERFORMANSI



Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen Mert Kömür, 2 gol ve 2 asist kaydetti.