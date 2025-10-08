08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-011'
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Rusya'da Gedson Fernandes'e ödül!

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, Rus kulübünde ayın oyuncusu seçildi.

calendar 08 Ekim 2025 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rusya'da Gedson Fernandes'e ödül!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, Rusya'da önemli bir başarıya imza attı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Spartak Moskova'da "ayın oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha, Rus ekibinin son 4 karşılaşmasında 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

RUSYA PERFORMANSI

Bu sezon Spartak formasıyla 12 resmi maçta görev alan eski Beşiktaşlı futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gedson, sezon başında 20 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Rus ekibine transfer olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.