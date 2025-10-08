08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
0-0DA
08 Ekim
Niger-Kongo
1-0DA
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
2-3

Fenerbahçe Medicana, geri dönerek Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon!

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank'ı 3-2 yendi ve şampiyon oldu.

calendar 08 Ekim 2025 21:48 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti.


İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 6. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Fenerbahçe 6 2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025
Vakıfbank 5 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Eczacıbaşı 5 2011, 2012, 2018, 2019, 2020
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
