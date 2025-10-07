Palmer, "Cold Palmer" terimini tescil etti!

Chelsea forması giyen Cole Palmer, ikonikleşen gol sevinciyle birlikte ortaya çıkan 'Cold Palmer' terimini ticari marka olarak tescil ettirdi.

calendar 07 Ekim 2025 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer, sevinciyle birlikte ortaya çıkan "Cold Palmer" terimi için harekete geçti.

TESCİL ETTİ

The Athletic'in haberine göre, İngiliz yıldız, ikonikleşen gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" ifadesini ticari marka olarak tescil ettirdi.

Bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 2 gol kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.