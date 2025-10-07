Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti!

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer, sevinciyle birlikte ortaya çıkan "Cold Palmer" terimi için harekete geçti.
TESCİL ETTİ
The Athletic'in haberine göre, İngiliz yıldız, ikonikleşen gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" ifadesini ticari marka olarak tescil ettirdi.
Bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 2 gol kaydetti.
