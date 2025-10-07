Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!

Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

calendar 07 Ekim 2025 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Nicolo Schiara'nın haberine göre, Roma yönetimi, 2026 yılında bitecek olan kontratını daha uzun vadeye taşımak istiyor. Kulüp yetkilileri, milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamış durumda.

GASPERINI, ZEKİ ÇELİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.