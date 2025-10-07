Trafik cezaları 2025: Yeni düzenleme sonrası trafik cezaları ne kadar olacak?

İşte okul önü, hastane önü hız limiti aşma, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme durumunda uygulanacak yeni trafik cezaları.

Yapılacak düzenleme sonrasında;

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacak.

Mevzuatta belirtilen hız sınırlarının yerleşim yeri içinde aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

6–10 km/s arası 2.000 TL

11–15 km/s arası 4.000 TL

16–20 km/s arası 6.000 TL

21–25 km/s arası 8.000 TL

26–35 km/s arası 12.000 TL

36–45 km/s arası 15.000 TL

46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma

56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma

66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.

Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.