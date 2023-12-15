Fenerbahçe'de yeni hedef Ayasofya!

Fenerbahçe, 3'te 3'le başlayıp daha sonra kendi kendine zorlaştırdığı Konferans Ligi H Grubu'nu hedeflediği gibi lider bitirmeyi başardı. 15-22 Şubat tarihlerindeki Play-Off turunu pas geçip, 7-14 Mart'ta son 16'dan yola devam edeceğiz. Rakip 23 Şubat'ta belli olacak. Yeni hedef belli: 29 Mayıs'ta Atina'daki finalde olmak...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni hedef Ayasofya!
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15 Aralık 2023 10:32
Konferans Ligi'nde kuralar çekildiğinde, birçok istatistik şirketi Fenerbahçe'yi, Aston Villa ile birlikte turnuvanın favorilerinden biri olarak göstermişti. Sarı-Lacivertliler, ilk 3 maçını da kazanarak beklentileri boşa çıkarmadı. Ancak peş peşe yaşanan sakatlıklar etkisini bu kulvarda da gösterdi.

Önce 2-0'lık Ludogorets yenilgisiyle ilk kayıp yaşandı, ardından 6-1'lik Nordsjaelland hezimeti geldi. Ancak Fenerbahçe, kendisine yakışanı yaptı ve son hafta Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu zirvede bitirmeyi başardı.

DAHA ÇOK DİNLENECEK

Peki liderlik neden önemli? Grubunu zirvede bitiren takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdırıyor. 2. olan ekipler ise, Avrupa Ligi'nde 3. olup Konferans Ligi'ne geçiş yapan takımlarla Play-Off turu oynayacak. Fenerbahçe, bir tur avantajla yoluna devam edecek. Play-Off maçları 15-22 Şubat'ta. Ardından 23 Şubat'ta kura çekimi yapılarak son 16 turundaki eşleşmeler belli olacak. Sarı-Lacivertliler ilk maçına 7 Mart'ta, rövanşa ise 14 Mart'ta çıkacak.

KUPA 7 MAÇ UZAKTA

Fenerbahçe, ilk hedefi olan grup liderliğine ulaştı. Artık gözümüz finalde. Konferans Ligi'nde kupa, 29 Mayıs'ta Atina'da AEK'nın stadı Ayasofya'da oynanacak maçla birlikte sahibine kavuşacak. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler, tarihinde bir ilki başarıp müzesine bir Avrupa kupası götürmeye sadece 7 maç uzaklıkta. 

 
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