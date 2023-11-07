Fenerbahçe'de transfer zirvesi Avrupa'dan sonra!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de idarecilerin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir toplantı yapacağı ve transfer listesini oluşturacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transfer zirvesi Avrupa'dan sonra!
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07 Kasım 2023 12:16
Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular üst sıralardaki yerini korumak için çalışırken, yönetim de ara transfer döneminin planlamasını yapıyor.

Sarı-lacivertli idarecilerin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir toplantı yapacağı ve listesini oluşturacağı öğrenildi.

TEK TEK GÖRÜŞÜLECEK

Kartal'ın isteği doğrultusunda hamlelerde bulunacak olan yönetim, belirlenen oyuncularla tek tek görüşerek son kararını verecek.

Yaz döneminde transferi erken bitiren ve uyum sorununun en aza inmesini sağlayan idarecilerin ara dönemde de aynı çalışmayı yapması bekleniyor.  

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