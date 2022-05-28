Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon yapılanmasında düşünülmeyen Ozan Tufan için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli kurmayların Ozan Tufan'ı Vavacars Fatih Karagümrük takımında adeta yeniden doğan Emre Mor ile takas etmeyi planladığı öğrenildi.



Önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bu takas meselesini çözmek için bir araya geleceği ve anlaşma sağlanması durumunda Ozan'ın Karagümrük'e, Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor.



ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ



Birkaç sezondur adeta kayıplarda Emre Mor, Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyalleri vermiş, golleri, asistleri ve hırslı futboluyla dikkat çekmişti.



KADRO DIŞI BIRAKILDI



Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, Konyaspor maçının devre arası ve sonrasında soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik sözleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.











