Fenerbahçe'de takas planı: Emre Mor - Ozan Tufan

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek Ozan Tufan-Emre Mor takasını masaya yatıracak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de takas planı: Emre Mor - Ozan Tufan
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28 Mayıs 2022 13:29
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon yapılanmasında düşünülmeyen Ozan Tufan için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli kurmayların Ozan Tufan'ı Vavacars Fatih Karagümrük takımında adeta yeniden doğan Emre Mor ile takas etmeyi planladığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bu takas meselesini çözmek için bir araya geleceği ve anlaşma sağlanması durumunda Ozan'ın Karagümrük'e, Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Birkaç sezondur adeta kayıplarda Emre Mor, Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyalleri vermiş, golleri, asistleri ve hırslı futboluyla dikkat çekmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, Konyaspor maçının devre arası ve sonrasında soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik sözleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.  

 

 

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