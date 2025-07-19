Fenerbahçe'de Szymanski bilmecesi!

Fenerbahçe, geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından sözleşmeleri biten Osayi, Tadic, Dzeko ve Maximin gibi önemli isimlerle yollarını ayırdı. Bazı isimler de satış listesine koyuldu.



O oyunculardan biri de sergilediği performansla taraftarların tepkisini çeken Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ydi. Tecrübeli oyuncunun menajerine 'kulüp bulun' talimatı verilmiş, 15 milyon euro da bonservis bedeli belirlenmişti.



Szymanski için gelen teklifler 10 milyon euroyu geçmeyince teknik heyet, Polonyalı oyuncuyu Portekiz kampının kadrosuna ekledi.



KARAR İSTANBUL'DA VERİLECEK

Szymanski de elinden geleni yaparak bir anda yine dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Portimonense'yle oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe'nin iki golünün de altına imza atan Polonyalı, teknik direktör Mourinho'nun kafasını karıştırdı. Szymanski hakkındaki karar İstanbul'da verilecek.