Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a özel görev

Fenerbahçe'de cezalı Sofyan Amrabat ve sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yokluğunda orta sahada iş, Mert Hakan Yandaş'a düştü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a özel görev
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08 Ocak 2025 10:49
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi orta saha krizi yaşanıyor.

Cezalı Sofyan Amrabat ve sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yokluğunda orta sahada iş, Mert Hakan Yandaş'a düştü.

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında kilit isim olacak.

'Komutan' lakaplı Mert Hakan, teknik direktör Jose Mourinho'ya hazır olduğunu iletti.  

23 KASIM'DAN SONRA ŞANS BULAMADI

Mert Hakan Yandaş son olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor'u  6-2 yendiği maçta ilk 11'de başladı. 23 Kasım'daki maçın ardından forma şansı bulamadı. 
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