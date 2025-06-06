06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Fenerbahçe'de kritik Osayi zirvesi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve birçok talibi olan Bright Osayi-Samuel ile tekrardan masaya oturacak.

calendar 06 Haziran 2025 13:39 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 13:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik Osayi zirvesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile ilgili sürpriz gelişmeler meydana geliyor. Başkan Ali Koç'un, ilerleyen günlerde Nijeryalı oyuncu için görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

ALİ KOÇ, OSAYI'NİN BABASI İLE GÖRÜŞECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.

GÖNLÜ KALMAKTAN YANA

Osayi Samuel'e hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok fazla teklif var. Ancak deneyimli sağ bekin Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 39 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist kaydetti. 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.