Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile ilgili sürpriz gelişmeler meydana geliyor. Başkan Ali Koç'un, ilerleyen günlerde Nijeryalı oyuncu için görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
ALİ KOÇ, OSAYI'NİN BABASI İLE GÖRÜŞECEK
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.
GÖNLÜ KALMAKTAN YANA
Osayi Samuel'e hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok fazla teklif var. Ancak deneyimli sağ bekin Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 39 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist kaydetti.
ALİ KOÇ, OSAYI'NİN BABASI İLE GÖRÜŞECEK
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Osayi'nin babası arasında bir görüşme olacak ve oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli olacak.
GÖNLÜ KALMAKTAN YANA
Osayi Samuel'e hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok fazla teklif var. Ancak deneyimli sağ bekin Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 39 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist kaydetti.
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