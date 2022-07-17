Fenerbahçe'de kadro şişkinliği can sıkıyor

Transferde doludizgin giden ve şu ana kadar renklerine 5 yeni ismi bağlayan Fenerbahçe'de kadro iyice şişti.



Oyuncu sayısı 35'e çıkan ve 3 transfer için daha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde; Kim, Gustavo, Tisserand, Caulker, Lemos, Nazım, Samatta, Meyer ve Tiago UEFA'ya bildirilen listeye alınmadı. Gözler tamamen gönderilecek oyunculara çevrilirken teknik direktör Jorge Jesus tarafından düşünülmeyen ve bir yıllık maliyeti 8 milyon euroyu (140 milyon TL) bulan Tisserand, Samatta ve Gustavo'ya talipler olduğu öğrenildi.



UDINESE İSTANBUL'A GELECEK



İtalyan ekibi Udinese'nin Tisserand için istekli olduğu ve yöneticilerin transferi bitirmek amacıyla yakın zamanda İstanbul'a geleceği kaydedildi. 6 milyon Euro'ya alınan ancak beklentilerin altında kalan Samatta'yı ise Kızılyıldız maaşının büyük bölümünü karşılayarak kiralamak istiyor. Takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alan Brezilyalı orta saha Gustavo'ya da ülkesinden Botafogo talip oldu.





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