Fenerbahçe'de Kadıköy gerçekleri! Baskı yok, sonuç var

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli iki puan kaybeden ve liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef Çaykur Rizespor deplasmanında kazanmak.
Başkan Ali Koç'un hafta içinde katıldığını bir televizyon programında, "Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor" derken istatistikler de bunu doğruluyor. Kadıköy'de müthiş bir taraftar desteği ile oynayan sarı-lacivertli futbolcular, gol gecikince büyük bir baskı ile karşılaşıyor. Bu olumsuz hava da bugüne kadar 9 puanın yitip gitmesine neden oldu.
Deplasmanda ise durum böyle değil. Futbolcular deplasmanda da taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkıyor, ancak Kadıköy'deki gibi bir baskıyla karşılaşmıyor. Böyle olunca sarı-lacivertliler dış sahada sadece Adana Demirspor maçında iki puan bırakırken, 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı ve bu alanda rakiplerini geride bıraktı.
"ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"
Öte yandan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Alanyaspor beraberliğini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve unutmalıyız. Daha çok maçımız var. Her takım puan kaybedebilir. Şimdi telafi zamanı. Ben size güveniyorum" dediği öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un hafta içinde katıldığını bir televizyon programında, "Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor" derken istatistikler de bunu doğruluyor. Kadıköy'de müthiş bir taraftar desteği ile oynayan sarı-lacivertli futbolcular, gol gecikince büyük bir baskı ile karşılaşıyor. Bu olumsuz hava da bugüne kadar 9 puanın yitip gitmesine neden oldu.
Deplasmanda ise durum böyle değil. Futbolcular deplasmanda da taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkıyor, ancak Kadıköy'deki gibi bir baskıyla karşılaşmıyor. Böyle olunca sarı-lacivertliler dış sahada sadece Adana Demirspor maçında iki puan bırakırken, 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı ve bu alanda rakiplerini geride bıraktı.
"ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"
Öte yandan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Alanyaspor beraberliğini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve unutmalıyız. Daha çok maçımız var. Her takım puan kaybedebilir. Şimdi telafi zamanı. Ben size güveniyorum" dediği öğrenildi.