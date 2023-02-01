Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için Bruma endişesi

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Gustavo Henrique'de tıpkı Bruma'da olduğu gibi zorunlu satın alma şartının olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için Bruma endişesi
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01 Şubat 2023 09:56
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Gustavo Henrique için Bruma'da yaşanan soruna benzer bir durumun yaşanma ihtimali doğdu.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmamasına rağmen zorunlu satın alma şartı nedeniyle Bruma'nın bonservisi için 4 milyon 250 bin euro ödedi. Ardından Portekizli oyuncu Braga'ya kiralandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo'dan kiralanan Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde de benzer bir madde var. Bu nedenle Kırmızı Siyahlı kulübün, kiralama iptaline sıcak bakmadığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 22 resmi maça çıkan Gustavo Henrique, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
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