Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için Bruma endişesi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo'dan kiralanan Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde de benzer bir madde var. Bu nedenle Kırmızı Siyahlı kulübün, kiralama iptaline sıcak bakmadığı belirtildi.



Bu sezon Fenerbahçe ile 22 resmi maça çıkan Gustavo Henrique, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

kadroda düşünülmeyeniçinyaşanan soruna benzer bir durumun yaşanma ihtimali doğdu.Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmamasına rağmennedeniyle Bruma'nın bonservisi için 4 milyon 250 bin euro ödedi. Ardından Portekizli oyuncu Braga'ya kiralandı.