Fenerbahçe'de Fred'e özel program

Sakatlığı nedeniyle Bodrum maçını kaçıracak olan Fred'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'e özel program
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23 Mart 2025 11:38
Sakatlığı nedeniyle Bodrum FK maçında forma giyemeyecek olan Fred'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisine yetişmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Brezilyalı yıldız, özel bir çalışma programına alınırken, fiziksel olarak yüzde 100 hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Büyük bir aksilik yaşanmazsa Fred, Bodrum FK karşılaşmasında riske edilmeyecek ve derbiye tam kapasiteyle çıkması sağlanacak.

PERFORMANSI

Bu sezon 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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