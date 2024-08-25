Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kendi kaderini kendi çizdi!

Yeni sezonda Brighton formasıyla izleyeceğimiz Ferdi Kadıoğlu, aslında merdivenin birinci basamağından zirveye nasıl çıkılacağının en güzel örneklerinden biri...
2018'de o dönemin hocası Cocu'nun tavsiyesiyle yaratıcı orta saha oyuncusu olarak alınan milli futbolcu ilk döneminde hayal kırıklığı yaşadı.
Çünkü daha gençti ve yıldız isimlerin arasında şans bulması zordu, öyle de oldu. Hatta kadroda olmayı beklediği maç yerine o gün U19 maçının kadrosuna alınınca büyük hayalkırıklığı yaşadı, sinirlerine hakim olamadı, kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu hayal kırıklığının devamında ayrılığın eşiğine kadar da gelindi.
Fakat Fenerbahçe'deki kariyeri için yeni bir umut doğmuştu. Ancak orta sahada değil, sol bekte görev yapması gerekiyordu. Önce istemese de o dönemin hocası Pereira'nın kendisi ile yaptığı toplantıların ardından sol bek görevini kabul etti, zaten kaderi de burada değişti. Orta saha yeteneklerini çabukluk, dinamizm ile birleştirdi. Bunlara savunmayı da ekledi.
Yıldız futbolcu ayrıca ilk geldiğinde oynadığı hazırlık maçı sonrası, Real Madrid orta saha oyuncusu İsco'yu kendisine benzettiğini ifade etmişti. Gelinen süreçte futbolcu sayılı beklerden biri haline geldi.
2018'de o dönemin hocası Cocu'nun tavsiyesiyle yaratıcı orta saha oyuncusu olarak alınan milli futbolcu ilk döneminde hayal kırıklığı yaşadı.
Çünkü daha gençti ve yıldız isimlerin arasında şans bulması zordu, öyle de oldu. Hatta kadroda olmayı beklediği maç yerine o gün U19 maçının kadrosuna alınınca büyük hayalkırıklığı yaşadı, sinirlerine hakim olamadı, kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu hayal kırıklığının devamında ayrılığın eşiğine kadar da gelindi.
Fakat Fenerbahçe'deki kariyeri için yeni bir umut doğmuştu. Ancak orta sahada değil, sol bekte görev yapması gerekiyordu. Önce istemese de o dönemin hocası Pereira'nın kendisi ile yaptığı toplantıların ardından sol bek görevini kabul etti, zaten kaderi de burada değişti. Orta saha yeteneklerini çabukluk, dinamizm ile birleştirdi. Bunlara savunmayı da ekledi.
Yıldız futbolcu ayrıca ilk geldiğinde oynadığı hazırlık maçı sonrası, Real Madrid orta saha oyuncusu İsco'yu kendisine benzettiğini ifade etmişti. Gelinen süreçte futbolcu sayılı beklerden biri haline geldi.