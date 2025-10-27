Fenerbahçe'de En-Nesyri hasreti sonlandırdı!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki gol hasretine son verdi.
Faslı futbolcu, Gaziantep FK deplasmanında 5. dakikada ağları havalandırdı.
En-Nesyri, bundan önce 17 Eylül'deki Alanyaspor maçında gol sevinci yaşamıştı.
Youssef En-Nesyri, 21. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Gaziantep FK karşısında double yaptı.
