Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord karşılaşması öncesinde Cengiz Ünder şoku yaşanıyor.
Portekiz kampının çalışkan isimlerinden Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamanın üzüntüsünü yaşıyor. Milli oyuncu, yine Mourinho'nun gözüne girememenin üzüntüsü içindeyken, Portekizlinin tercih takımı içinde de şaşkınlığa sebep oldu.
Portekiz kampının çalışkan isimlerinden Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamanın üzüntüsünü yaşıyor. Milli oyuncu, yine Mourinho'nun gözüne girememenin üzüntüsü içindeyken, Portekizlinin tercih takımı içinde de şaşkınlığa sebep oldu.
Arkadaşları Cengiz Ünder'i teselli etmeye çalışırken, Mourinho'nun milli yıldız için satılabilir raporu verdiği öğrenildi.
2024-2025 sezonunda 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.