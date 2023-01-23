Fenerbahçe'de Bruma forma bekliyor

Fenerbahçe'de yönetimin, 4 milyon 250 bin euro karşılığında bonservisini aldığı Bruma, bu akşam hocasının kendisine şans vermesini umuyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Bruma forma bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2023 09:43
Bruma
Bruma
Fenerbahçe
Portekizli futbolcu Bruma, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer almamıştı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte geçici liste hakkı tanınmaya başlandı ve Bruma, Rizespor maçında kadroya girdi.

Yönetimin, 4 milyon 250 bin euro karşılığında bonservisini aldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu akşam hocasının kendisine şans vermesini umuyor. Bruma, bu sezon ligde sadece ilk haftadaki Ümraniye maçında süre alabilmişti. Portekizli, yine bir Ümraniye mücadelesinde oynamayı heyecanla bekliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ