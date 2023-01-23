Portekizli futbolcu Bruma, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer almamıştı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte geçici liste hakkı tanınmaya başlandı ve Bruma, Rizespor maçında kadroya girdi.Yönetimin, 4 milyon 250 bin euro karşılığında bonservisini aldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu akşam hocasının kendisine şans vermesini umuyor. Bruma, bu sezon ligde sadece ilk haftadaki Ümraniye maçında süre alabilmişti. Portekizli, yine bir Ümraniye mücadelesinde oynamayı heyecanla bekliyor.