Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşecek!

Fenerbahçe'de taraftarların istifaya davet ettiği başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya gelerek, kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşmesi bekleniyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu toplantıda başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan destek isteyecek. Ayrıca sarı-lacivertli camianın gündemindeki tesisleşme konusu da bu görüşmede konuşulacak.
Bu arada seçim için başlatılan imza kampanyasında rakamın 3500'e ulaştığı bildirildi.
Öte yandan Mahmut Uslu perşembe günü adaylığını bir basın toplantısıyla açıklayacak.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Kısa bir süre önce başkanlığı bırakmayı düşünmediğini açıklayan Ali Koç "Bu sezon istifayı düşündüğüm bir an olmadı. Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu. Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak. Bizi bıraktırmaya yönelik çalışmalar bize iyilik, Fenerbahçe'ye kötülüktür. Fenerbahçe imza toplanarak olağanüstü kongreye sürüklenirse, yapılacak seçimde aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu toplantıda başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan destek isteyecek. Ayrıca sarı-lacivertli camianın gündemindeki tesisleşme konusu da bu görüşmede konuşulacak.
Bu arada seçim için başlatılan imza kampanyasında rakamın 3500'e ulaştığı bildirildi.
Öte yandan Mahmut Uslu perşembe günü adaylığını bir basın toplantısıyla açıklayacak.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Kısa bir süre önce başkanlığı bırakmayı düşünmediğini açıklayan Ali Koç "Bu sezon istifayı düşündüğüm bir an olmadı. Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu. Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak. Bizi bıraktırmaya yönelik çalışmalar bize iyilik, Fenerbahçe'ye kötülüktür. Fenerbahçe imza toplanarak olağanüstü kongreye sürüklenirse, yapılacak seçimde aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.