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Fenerbahçe'de 2 ismin üstü çizildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Omar Fayed ve Emre Demir ile yolların ayrılmasını istedi.

calendar 16 Temmuz 2025 11:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 2 ismin üstü çizildi!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gidecekler listesi de şekillenmeye başladı. 

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun talimatı ile Portekiz kampına dahil edilmeyen Omar Fayed ve Emre Demir için karar verildi.

Fenerbahçe, bu iki isim ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. İki futbolcunun da bu yaz transfer döneminde bonservisiyle kulüpten ayrılması bekleniyor. 
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