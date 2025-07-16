Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gidecekler listesi de şekillenmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun talimatı ile Portekiz kampına dahil edilmeyen Omar Fayed ve Emre Demir için karar verildi.
Fenerbahçe, bu iki isim ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. İki futbolcunun da bu yaz transfer döneminde bonservisiyle kulüpten ayrılması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun talimatı ile Portekiz kampına dahil edilmeyen Omar Fayed ve Emre Demir için karar verildi.
Fenerbahçe, bu iki isim ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. İki futbolcunun da bu yaz transfer döneminde bonservisiyle kulüpten ayrılması bekleniyor.