Fenerbahçe, Bonucci'yi İstanbul'a getiriyor!

Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.
Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.
Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.
Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU