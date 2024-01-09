Fenerbahçe, Bonucci'yi İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyu çarşamba günü İstanbul'a getirmek istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Bonucci'yi İstanbul'a getiriyor!
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09 Ocak 2024 17:30
Son güncelleme 09 Ocak 2024 17:39
Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

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