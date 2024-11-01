Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic üzdü!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşılaştı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 89-72 kazandı.



Fenerbahçe, bu sonuçla EuroLeague'de üst üste 2. galibiyetini aldı ve toplamda 5. zaferini elde etti. Zeljko Obradovic'in takımı ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.



Sarı lacivertli takımda Tarık Biberovic, Partizan karşısında bulduğu 5 üçlükle EuroLeague'deki rekorunu egale etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.



Üçüncü periyotta da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 63-43. Fenerbahçe, final çeyreğine 67-53 önde girdi.



Dördüncü ve son çeyrekte farkın 12 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, 19 üçlük kaydettiği karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.



AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ



İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.



Taraftarlar, Yıldırım'ın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.



Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)



Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Colson 7, Hall 12, Hayes-Davis 24, Birch, Melli, Mays, Tarık Biberovic 17, Pierre 6, Guduric 10



Partizan: Carlik Jones 6, Ntilikina 14, Bonga 2, Tyrique Jones 9, Pokusevski 10, Davies 9, Lundberg 1, Nakic 4, Marinkovic 6, Brown 4, Washington 7, Mike



1. Periyot: 22-15



Devre: 44-31



3. Periyot: 67-53



