Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 78-67 kazandı.
Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 17. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 3'ü üst üste olmak üzere 13. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı kaydedemedi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko dış atışlardan, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.
İkinci periyodun büyük bir bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0'lık seri yakalayarak farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste basketler bulan Real Madrid, 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Oyun üstünlüğünü eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.
Dördüncü ve son periyotta özellikle Hayes-Davis'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli oyuncular da takip etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya)
Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hayes-Davis 20, Guduric 10, Colson 4, Sertaç Şanlı, Hall 6, McCollum 19, Tarık Biberovic 7, Birch, Melli 3, Pierre 4, Bango
Real Madrid: Campazzo 11, Smith 6, Abalde 6, Fernando 5, Tavares 7, Ibaka 6, Garuba 5, Rathan-Mayes 3, Gonzalez 2, Llull 7, Feliz 9, Ndiaye
1. Periyot: 16-16
Devre: 40-28
3. Periyot: 58-47
Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yıktı!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de konuk ettiği Real Madrid'i 78-67 mağlup etti.
Son güncelleme 07 Şubat 2025 00:07
Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.
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