30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Fenerbahçe Beko, Madrid deplasmanında kayıp!

Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'e 84 - 58 mağlup oldu.

calendar 30 Ekim 2025 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Basketbol EuroLeague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi.

Movistar Arena'da oynanacak mücadeleyi sarı lacivertliler, 84-58 kaybetti.

Ev sahibi ekip bu sezon 4. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya)

Real Madrid: Campazzo 11, Abalde 9, Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Maledon 15, Llull, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Sarita, Kramer

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 2, Baldwin 14, Tarık Biberovic 2, Jantunen, Bacot 10, Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Metecan Birsen, Onuralp Bitim 5

1. periyot: 25-16

Devre: 49-22

3. periyot: 64-35

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
