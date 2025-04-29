Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Paris Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmalar sonucunda 98-88'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, son 11 sezonda 7. kez Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Beko'nun BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four'da yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes - Panathinaikos eşleşmesi galibi olacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, son 11 sezonda 7. kez Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Beko'nun BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four'da yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes - Panathinaikos eşleşmesi galibi olacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...