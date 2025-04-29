Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

THY EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u deplasmanda yenip seriyi 3-0'a getirdi ve tarihinde 7. kez Final Four'a yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
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29 Nisan 2025 23:45
Son güncelleme 29 Nisan 2025 23:48
THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Paris Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmalar sonucunda 98-88'lik skorla kazandı.

Seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, son 11 sezonda 7. kez Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Beko'nun BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four'da yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes - Panathinaikos eşleşmesi galibi olacak.

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