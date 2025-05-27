Fenerbahçe basketbolda zirveyi çekiyor!

Tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğu; futbolda bu sezon kupaya hasret kalan Fenerbahçe için bir kez daha teselli oldu. Basketbol, kulübün en başarılı branşı olmayı da sürdürdü.



Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminden itibaren en popüler salon sporunda büyük bir atılım yapan Fenerbahçe, 2010'lu yıllardan itibaren Avrupa kupalarında da Türkiye'nin en başarılı temsilcisi oldu. Voleyboldaki başarılar da eklendiğinde futbol, takım sporları içinde kulübün son 11 yıldaki en başarısız branşı.



6 BRANŞTA 10 KUPA Tüm zamanların istatistikleri dikkate alındığında ise Türkiye basketbolda 17'nci uluslararası kupasını kazandı. Bunların 9'u erkeklerden, 8'i kadınlardan geldi. 17 kupanın 6'sını, son 5 kupanın tamamını Fenerbahçe kaldırdı. En çok uluslararası kupa kazanan Türk kulüpleri listesinde, sadece kadın voleybolunda faaliyet gösteren VakıfBank zirvede: 12. Altı branşta temsilcisi bulunan Fener, toplamda 10 kupaya ulaştı ve üç büyüklerin en iyisi olmayı sürdürdü.



FEDAKAR GUDURIC MONACO karşısındaki finalde 19 sayıyla takımın yıldızlarından olan Marko Guduric'in büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Sırp yıldız, eurohoops.net'e verdiği röportajda, "Final Four'dan üç-dört gün önce kalçamdan sakatlandım. Çok fazla ilaç kullandım ama yine de tüm övgü tanrıya" ifadelerini kullandı.



JASIKEVICIUS EFSANESİ Avrupa basketbolunun efsanelerinden Sarunas Jasikevicius, adını Fenerbahçe tarihine de altın harflerle yazdırıyor. Sarı-lacivertlilere ilk adımını basketbolculuk döneminde 2010-11 sezonunda atıp sadece 1 yılda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Litvanyalı, koçluğunda da kupaları topluyor. 2023-24'ün ortasında Fenerbahçe'ye imza atan Saras, ilk yılında hem ligi hem Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Sarı-lacivertlilerde hem oyuncu hem koç olarak şampiyonluk yaşayan tarihteki ilk isim olurken 8 sezon sonra duble sevinci yaşattı. Euroleague'de 13. sıradan devraldığı takımı Final Four'a taşıyıp 5 yıllık hasreti de dindirdi. Jasikevicius bu sezon ise favori gösterilmediği Euroleague'de şampiyonluğa taşırken kariyerinin en

önemli kupa eksiğini de tamamladı.



KOBE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU FİNAL Four'un MVP'si Nigel Hayes-Davis, şampiyonluk maçından bir gece önce idolü Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabına gönderdiği mesajı paylaştı. Duygu dolu mektupta Kobe ile ilk tanışma anısını anlatıp, "Bu mesajı şampiyon olduktan ve MVP seçildikten sonra paylaşacağım" diye yazan Hayes-Davis dediklerini gerçekleştirdi.



