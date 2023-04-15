Fenerbahçe - Ankaragücü: 11'ler

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun.Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe.Fenerbahçe, maça saatler kala, "Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Joshua King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.Ankaragücü'nde ise eksik oyuncu bulunmuyor.Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü ligde 106. kez birbirlerine rakip olacak.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul'da sahaya çıkacak iki takım, bugüne dek ligde 105 defa birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 67-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar arasındaki 27 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.Sarı-lacivertli iki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 52 kez birbirleriyle kozlarını paylaştı.Fenerbahçe sahasında 38 defa kazanırken, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve berabere biten son karşılaşma ise 24 Ekim 1999'da oynandı. Söz konusu tarihteki maçta taraflar Elvir Boliç ve Ünal Karaman'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aradan geçen 24 yılda İstanbul'da iki takımın oynadığı maçlarda beraberlik olmadı.Bu maçlarda Fenerbahçe 117, MKE Ankaragücü ise 38 gol attı.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.