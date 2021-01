Fatih Terim tek tek saydı: 'Neler yaşadık, neler'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şanssızlıkların yakalarını bırakmadığını söyledi ve son 2 yılda yaşanan sakatlıkları tek tek saydı.



Arda Turan'ın kaptanlık pazubendini Muslera'ya verdiğini söyleyen Terim, "Zorunlu değişiklikler, bizi zaman zaman sıkıntıya sokuyor. Muslera'nın kaptanlığından başlayalım. Hayırlı olsun. Muslera, bizim içi nve Galatasaraylılarw için önemli. Arda da soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp kendisine vermiş. Güzel bir jest yapmış. Onun sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.



Birçok aksilik yaşadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Atak oyuncumuz yok. Şimdilik başlarken Babel'i koydum ama ilerleyen dakikalarda başka bir formül üretebiliriz. Tabii burada önemli olan şu. Son iki seneye baktığımızda, hadiseleri hatırlatmak lazım. Bunu herhangi bir şey için söylemiyorum. 10 kişimiz bizim, kimsenin aklına gelmeyen, ön görülemeyen sakatlıklara uğradılar. Babel diyorsunuz, en hafifi Babel'di, korona oldu. 12 kilo verdi, 52 gün sonra döndü. Daha da tam dönmedi. Muslera'nın ayağı kırıldı. Emre Akbaba'nın 2 defa ayağı kırıldı. Nagatomo'nun ciğeri söndü. Hiç böylesini duydunuz mu? Andone'nin 2 defa ayağı kırıldı. Sıtmanın ölümcülü Onyekuru'ya denk geldi. Alanya maçından önce birdenbire Mnaco'ya çağrıldı. Geliyoruz Omar'a, yılbaşı kutlarken Allah canını bağışladı. Anormal bir kaza geçirdi. Belhanda'nın çenesi ve göz altındaki tüm kemikleri kırıldı. Luyindama Kongo'ya gitti. 6 ay bağlarından sakat geldi. Falcao, sakatlıktan 30 maç, neredeyse 1 sezon oynamadı. Bir takımın başına gelebilecek, bir antrenörün bir kulübün ön görebileceği sakatlıklar oldu. Daha beteri olmasın ama sakatlıkları sorunca Oğulcan, Falcao, Diagne falan bunlara alışık da demiyorum ama şükrediyoruz. Böyle söylediğim zaman, insan hakikaten bu takımın başına neler gelmiş diyebilir. 1-2 maçlık sakatlıklar olabilir. Kadromuzda başkasına yer veririz ama 4-6-8 aylıklar, 1 senelikler üst üste geldiği zaman olmuyor." ifadelerini kullandı.



Omar Elabdellaoui'nin kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Terim, "Omar, o kazadan sonra ilk defa Florya'ya geldi. 12'de küçük bir antrenmanımız vardı. Alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşandı. Omar ve ailesi, bizim için kendi ailemiz gibidir, Galatasaraylıların ailesi gibidir. Kulübü, biz ve arkadaşları her dakika yanındayız. Tedaviyi sevgiyle yapacağız inşallah, şu ana kadar yaptığımız gibi. Yüzündeki yanıklardan iz kalmadı neredeyse. Gözü de her geçen gün iyiye gidiyor. Önce canı ve sağlığı her ne olursa olsun. Oradan sonra top oynaması için uğraşacağız. Olmasa bile sevgimizi, ilgimizi esirgemeden vereceğiz. Florya'da beraber oturduk kardeşi ve misafirleriyle. İnşallah son olur ve bir daha da böyle şeylere rastlamayız." dedi.