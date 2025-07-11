Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.
Erzurumspor FK, Adem Eren Kabak'ı transfer etti
Erzurumspor FK, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.
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