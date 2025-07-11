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Erzurumspor FK, Adem Eren Kabak'ı transfer etti

Erzurumspor FK, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 11 Temmuz 2025 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor FK, Adem Eren Kabak'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Geçen sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun, kulüp tesislerinde başkan Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı kaydedildi.

 

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