11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
0-011'
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
0-012'
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
0-028'
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Petrovic artık Chelsea yolunda

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Petrovic, 25 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gitmeye hazırlanıyor.

calendar 11 Temmuz 2025 20:50
Fotoğraf: Imago
Petrovic artık Chelsea yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere ekiplerinden Chelsea, yeni sezonunun kadro planlaması kapsamında transfer hamlelerine devam ediyor.

Londra ekibi, en son Bournemouth kalecisi Djordje Petrovic'i gündemine almıştı.

The Athletic'in haberine göre Chelsea ve Bournemouth tarafı, Petrovic'in transferi için tam anlamıyla anlaştı.

Oyuncunun bonservisi için iki tarafın 25 milyon euro'da anlaştığı ve Petrovic ile Chelsea arasında 5 yıllık bir sözleşmenin imzalanacağı da edinilen bilgiler arasında.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

25 yaşındaki Djordje Petrovic'in adı, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında Galatasaray ile de geçmişti

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.