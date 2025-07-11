İngiltere ekiplerinden Chelsea, yeni sezonunun kadro planlaması kapsamında transfer hamlelerine devam ediyor.



Londra ekibi, en son Bournemouth kalecisi Djordje Petrovic'i gündemine almıştı.



The Athletic'in haberine göre Chelsea ve Bournemouth tarafı, Petrovic'in transferi için tam anlamıyla anlaştı.



Oyuncunun bonservisi için iki tarafın 25 milyon euro'da anlaştığı ve Petrovic ile Chelsea arasında 5 yıllık bir sözleşmenin imzalanacağı da edinilen bilgiler arasında.



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25 yaşındaki Djordje Petrovic'in adı, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında Galatasaray ile de geçmişti



